На Київщині поліція "на гарячому" затримала 6 сутенерів (фото)

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

«Співробітники управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно з поліцейськими та працівниками прокуратури Бориспільщини, бійцями полку особливого призначення й полку «Миротворець», викрили та припинили роботу злочинної групи, учасники якої займались звідництвом та сутенерством на території Київської області та столиці», – повідомляють у поліції.

Правоохоронці встановили, що до вказаної злочинної групи входило 6 осіб.

«Її організатори – подружжя з Київської області, які залучили до роботи в сексуальній індустрії понад 30 дівчат віком від 18 до 35 років. Свої послуги жінки надавали в орендованих квартирах, готелях, саунах і отримували за них грошову винагороду в розмірі 1-2,5 тис. грн за годину. Більшу частину отриманих коштів повії віддавали організаторам», – стверджується в повідомленні.

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У поліції заявили, що всіх учасників злочинної групи затримано «на гарячому», у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, під час передачі грошових коштів за отримані сексуальні послуги.

Разом із тим, під час проведення 10 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили: зброю, набої, грошові кошти та записні книжки з переліком клієнтів і «чорною бухгалтерією».

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) та ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Раніше в Одесі поліція викрила двох сутенерів.