У Дніпрі розстріляли автомобіль охоронної фірми, є вбитий та поранені (фото)

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

За словам свідків, вчора ввечері на вулиці Академіка Лазаряна невідомі з вогнепальної зброї розстріляли автомобіль охоронної фірми.

На місці події поліцейські виявили автомобіль охоронної фірми, в якому перебував загиблий чоловік і двоє поранених охоронців у бронежилетах. Охоронців з тяжкими тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, де їм була надана медична допомога. На даний час стан поранених стабільний.

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Встановлено, що нападники забрали сумку з великою сумою грошей, яка належала загиблому. «За життя чоловік займався підприємницькою діяльністю. Раніше на нього вже здійснювався розбійний напад, тож впродовж двох років він користувався послугами даної охоронної фірми, працівники якої кожного дня супроводжували його до місця роботи та місця проживання», - повідомили у поліції.

Одразу після скоєння злочину по області було оголошено план «Перехоплення». Пошуки зловмисників тривають.

Відкрито кримінальне провадження за п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). За вчинення злочину зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.