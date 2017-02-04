Знищений глава "міліції "ЛНР" був найбільш ймовірним кандидатом для заміни Плотницького - журналіст

20:03, 04 лютого 2017
Інциденти
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Знищений у Луганську "начальник "міліції "ЛНР" Олег Анащенко був найбільш близький до російського військового командування, мав самостійні контакти, зв'язки.

Анащенко знищений у Луганську / facebook.com/butusov.yuriy

Про це на своїй сторінці у Facebook пише журналіст Юрій Бутусов.

"За своїм впливом серед силовиків "ЛНР" наразі з Анащенком змагався тільки "начальник "Міністерства державної безпеки "ЛНР" Леонід Пасічник", - зазначив він.

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"Анащенко міг бути одним з найбільш ймовірних кандидатів для заміщення непопулярного Плотницького. Але вже не стане", - наголосив журналіст.

Тепер, продовжив Бутусов, у "керівництві "ЛНР" залишилося тільки дві фігури, які самостійно впливають на силовиків та мають самостійні контакти з російськими "кураторами", - це Плотницький і Пасічник.

"Та щось підказує, що розбирання бандитів у Луганську будуть продовжуватися, поки хтось із них не добереться до свого суперника", - вважає він.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибуху автомобіля в центрі Луганська в суботу ліквідовано "начальника управління народної міліції" терористичної організації "ЛНР" Олега Анащенка. У "ЛНР" цей інцидент вже встигли назвати "терактом".

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Теги: #ЛНР#Анащенко#знищення