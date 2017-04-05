На Тернопільщині 53-річна жінка, відбиваючись від грабіжників з битами, зарізала одного з них

На Тернопільщині 53-річна жінка під час нападу грабіжників, озброєних битами, вбила ножем одного з них.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Тернопільської обласної прокуратури, учора, 4 квітня, до правоохоронців звернулась 53-річна жителька села Біла Тернопільського району із заявою про напад на неї та її чоловіка, з яким вони перебували у літній кухні власного помешкання.

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За словами потерпілої, двох невідомих осіб у масках кілька разів ударили її та чоловіка битами. У жінки у руках був кухонний ніж, яким вона, обороняючись, нанесла тілесні ушкодження одному з зловмисників, після чого обидва нападники втекли.

Після виклику правоохоронці виявили біля будинку тіло одного з нападників, який загинув внаслідок кровотечі.

На даний час тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця знаходження другого підозрюваного.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 187 КК України (розбій).

Як повідомляв УНІАН, у березні на Київщині чоловік у власному будинку застрелив одного з грабіжників, які увірвалися в оселю та накинулися на його дружину з погрозами, аби та віддала коштовні речі. Більшість затриманих виявилися громадянами РФ.