ЗМІ повідомили ім’я росіянина, якого намагалися викрасти і вивезти до РФ

Затримані зловмисники за 17 млн доларів намагалися викрасти і вивезти до РФ власника Обухівського картонного комбінату Володимира Крупчака.

Про це повідомляє «РБК Україна» з посиланням на власні джерела в ГПУ.

"Власник Обухівського картонного комбінату Володимир Крупчак, він раніше в Росії володів Архангельським ЦБК. А потім у нього була корпоративна війна з Дерипаскою (російський мільярдер Олег Дерипаска, - ред.) і він втік в Україну", – повідомили джерела.

Володимир Крупчак народився в Росії, закінчив Архангельський державний медичний інститут. Крупчак працював на керівних посадах в ТОВ ПКП "Титан" - диверсифікований регіональний холдинг з чотирма ключовими бізнес-напрямками: лісозаготівельним, деревообробним (ЗАТ "Лісозавод-25", ВАТ "Архангельський ЛДК-3"), нерухомість ("Титан-Девелопмент", ТРК "Титан Арена") і сфера послуг (готель "Двіна", ТК "Малі Карели").

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Так, з 1990 по 2000 рік він був генеральним директором ТОВ ПКП "Титан", також з 1997 по 2000 рік обіймав посаду генерального директора ВАТ "Архбум" і з 1996 по 2004 рік очолював Раду директорів ВАТ "Архангельський ЦПК", одночасно займаючи пост президента групи компаній "Титан". Крім того, з 2000 року він працював на посаді заступника голови Наглядової Ради ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат", повноважного представника вищого керівництва АТ "Київський картонно-паперовий комбінат" і радника генерального директора ПАТ "Київський картонно-паперовий комбінат". Крім того, в лютому 2001 р на підставі наказу міністра оборони РФ Володимир Крупчак став полковником Російської армії.

Крупчак був депутатом Державної думи РФ і членом партії "Єдина Росія". У грудні 2007 року він отримав українське громадянство.

Як повідомляв УНІАН, правоохоронці затримали групу осіб, які за 17 млн дол. намагались викрасти та переправити до Росії бізнесмена, який виїхав в Україну через переслідування російською владою.