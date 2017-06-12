На Київщині правоохоронці вилучили канабісу на $75 тисяч

Правоохоронці вилучили у двох зловмисників 15 кг канабісу, вартість якого на "чорному ринку" становить 75 тисяч доларів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Читайте такожУ Ніжині поліція вилучила зброю та 15 кг марихуаниТак, правоохоронці затримали 28-річного провідника поїзда сполученням "Харків-Москва". Він сховав в одному з купе 10 брикетів з канабісом загальною масою 7 кг з метою переміщення через митний кордон України. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 305 (закінчений замах на контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс, обіг якого заборонено) КК України.

Крім того, під час проведення слідчих дій в одному з будинків Броварського району Київщини у 44-річного господаря виявлено та вилучено 19 пакетів з канабісом. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, з метою збуту) КК України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.