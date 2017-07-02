У Чернівецькій області під час пожежі у житловому будинку загинули двоє дітей

У Чернівецькій області внаслідок пожежі у житловому будинку загинули двоє дітей.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі обласного управління ДСНС, нещасний випадок стався ввечері 1 липня у селищі Берегомет Вижницького району.

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На момент прибуття пожежних підрозділів полум’я охопило майже весь будинок, де рятувальники виявили тіла двох дітей, 2008 та 2013 років народження, уже без ознак життя.

Причина пожежі встановлюється. Разом з тим, за даними місцевих ЗМІ, пожежа виникла внаслідок вибуху газового балона. За словами односельчан, діти жили з бабусею, а їхня мати поїхала на заробітки за кордон. Вибух стався за відсутності бабусі, яка пішла працювати на город.