Стрілянина у Києві: вбитий іноземець виявився громадянином Ізраїлю

Чоловік, якого розстріляли у Києві в ніч на 24 серпня, є громадянином Ізраїлю.

Про це повідомляє Страна.uа.

Повідомляється, що вбитого хлопця звали Шахрух Турсунов і він проживав у Єрусалимі. Правоохоронці перевіряють справжність документів.

Імовірно, зловмисники дочекалися поки жертва вийде з дому, розстріляли його в упор і втекли на автомобілі Volkswagen. За деякими даними, стріляли з пістолета калібру 9 мм.

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Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 "Умисне вбивство" КК України. На даний момент розслідується вбивство як просте, але є всі передумови вважати, що цей злочин на замовлення.

Зазначається, що вбивство скоєно в безпосередній близькості від синагоги Бродського, напередодні Дня незалежності, коли в центрі міста знаходилася велика кількість представників правоохоронних органів.

Як повідомлялося, раніше невідомі в центрі Києва на вулиці Шота Руставелі, 10, відкрили вогонь по чоловіку, який в результаті помер.