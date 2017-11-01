У київському парку чоловік повісився на власному ремені
11:14, 01 листопада 2017Інциденти
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Чоловікові близько 30 років, він повісився на власному ремені, зістрибнувши з колеса.
Правоохоронці встановлюють особу загиблого / the-city.kiev
У Києві в Уманському парку вночі повісився чоловік. Про це повідомляє "Еспресо".
За попередніми даними, чоловік близько 30 років, він повісився на власному ремені, зістрибнувши з колеса.
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До того ж у поліції розповіли, що перед самогубством чоловік з невідомих причин зняв чоботи. Зараз правоохоронці встановлюють особу загиблого.
Як повідомляв УНІАН, на Кіровоградщині демобілізований АТОшник повісився після візиту до райвідділу поліції.
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