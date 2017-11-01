У київському парку чоловік повісився на власному ремені

У Києві в Уманському парку вночі повісився чоловік. Про це повідомляє "Еспресо".

За попередніми даними, чоловік близько 30 років, він повісився на власному ремені, зістрибнувши з колеса.

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До того ж у поліції розповіли, що перед самогубством чоловік з невідомих причин зняв чоботи. Зараз правоохоронці встановлюють особу загиблого.

Як повідомляв УНІАН, на Кіровоградщині демобілізований АТОшник повісився після візиту до райвідділу поліції.