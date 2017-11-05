В Одесі водій автомобіля збив на переході 4-річну дитину
Дитина перебігала дорогу по регульованому пішохідному переходу.
У Малиновському районі Одеси сьогодні водій автомобіля збив на пішохідному переході 4-річну дитину.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління патрульної поліції Одеси, на перетині вулиць Іцхака Рабина та Героїв Крут «ВАЗ» під керуванням чоловіка скоїв наїзд на 4-річну дівчинку.
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«Дитина перебігала дорогу по регульованому пішохідному переходу. Дівчинку доставлено до лікарні. На місці працює слідчий», - повідомили в прес-службі.
Наразі встановлюються всі обставини НП, у тому числі, де були батьки й чому дівчинка опинилася на дорозі.
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