Вибух в київській багатоповерхівці кваліфікували як порушення вимог пожежної безпеки

Вибух в одній з квартир багатоповерхівки у Солом‘янському районі Києва слідчі кваліфікують як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«За фактом смерті жінки відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) із додатковою правовою кваліфікацією – природна смерть, а за фактом вибуху – за ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Обставини та причини вибуху будуть з’ясовані у ході слідства», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Миколаєві бойова граната вибухнула у дворі житлового будинку

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада о 21.10 правоохоронцям надійшло повідомлення про те, що у житловому будинку на вулиці Донецькій у Солом‘янському районі на 9-му поверсі стався вибух.

На місці події працювали поліцейські, рятувальники та представники аварійних служб. За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газу.

У приміщенні знайшли тіло 81-річної жінки. Іншу потерпілу з різаними ранами та опіками тіла різного ступеню і дихальних шляхів доставили до лікарні.

За попереднім висновком судмедексперта, пенсіонерка померла кілька днів тому, причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.