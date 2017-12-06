У центрі Харкова підірвали автомобіль з поліцейським

У центрі Харкова на вулиці Отакара Яроша сьогодні вдень невідомий підірвав автомобіль Toyota Camry, в якому перебував співробітник поліції.

Читайте такожНа Дніпропетровщині підпалили іномарку депутата міськради (фото)Про це УНІАН повідомили в прес-службі Головного управління Національної поліції в Харківській області.

За попередніми даними, під заднім колесом машини знаходився боєприпас невідомого походження. Коли автомобіль рушив, стався вибух.

35-річного водія з незначними тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

Інформація про вибух надійшла до чергової частини Шевченківського відділу поліції близько 14:40. На місце події виїхало керівництво ГУНП, слідчо-оперативна група і експерти вибухо-технічного управління. Поліцейськими проводиться огляд місця події, збір речових доказів, допитуються свідки.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу ("посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця"). Слідчі дії тривають.