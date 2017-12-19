"Щоб у ваших дітей ніколи не було подарунків": львів'янка, яка припаркувалася на місці для інвалідів, прокляла патрульних (відео)

У Львові жінка в гонитві за подарунками, припаркувалася на місці для транспорту людей з інвалідністю, проте їй не сподобався штраф за таке паркування і вона вилаяла патрульних. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Коли ж копи зробили зауваження водієві, жінка сказала, що не помітила. А потім почала сваритися з правоохоронцями і бажати, щоб їхні діти залишилися без подарунків взагалі, а бездітні - і без дітей.

Читайте також У Києві п'яний водій скоїв 4 ДТП і заявив про "підставу" (фото, відео)

Але тепер сама жінка залишиться без 1 700 гривень - це штраф за порушення правил дорожнього руху. Розмову жінки з патрульними копи виклали в Інтернет.

Раніше в центрі Києва через припарковане посеред дороги авто зупинився рух тролейбусів.