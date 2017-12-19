Під Києвом поблизу військового аеродрому горить нафтобаза (фото)

Поблизу військового аеродрому у Василькові Київської області горить нафтобаза "БРСМ-Нафта". Про це повідомила прес-служба військової авіації України.

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"Пожежа на БРСМ у Василькові біля військового аерордрому", - йдеться у повідомленні.

У компанії KLO, нафтобаза якої розміщена недалеко від місця події, повідомили "Громадському" наступне: "Вони ріжуть старі резервуари. Від нас метрів за 500. Нам нічого не загрожує".

Як зазначається, наразі там лише залишки нафтобази "БРСМ", яка горіла влітку 2015-го.

Нагадаємо, 8 червня 2015 року на нафтобазі "БРСМ-Нафта" у м. Васильків під Києвом почалася пожежа, яка тривала 8 діб. Внаслідок аварії загинуло шестеро осіб та 18 було травмовано. До ліквідації пожежі було задіяно близько 300 рятувальників та 45 одиниць техніки.

За фактом і наслідками пожежі відкрито декілька кримінальних проваджень.