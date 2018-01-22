У Національному дендропарку "Софіївка" загинула дитина

У Національному дендрологічному парку "Софіївка", розташованому недалеко від Умані Черкаської області, загинула малолітня дитина.

Як повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області, поліція розпочала розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками дендропарку.

"Уманським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, якщо воно спричинило тяжкі наслідки)", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Наразі встановлено, що у парку був не повністю демонтований атракціон "Канатна дорога". Саме це призвело до нещасного випадку, внаслідок якого загинула дитина.

Нагадаємо, 27 грудня в Одесі 9-річна дівчинка впала з батута в дитячому розважальному комплексі. У дівчинки діагностували перелом хребту.