Роботи з ліквідації аварії на шахті "Покровська" в Донецькій області тривають

Станом на 10.00 роботи з ліквідації аварії на шахті "Покровська" в Донецькій області, де вчора стався вибух метану, тривають – працюють відділення воєнізованого гірничо-рятувального загону.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

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"За інформацією, яка надходить від рятувальників до Департаменту розвитку базових галузей економіки, розпочато буріння свердловини №1 з 11 південного конвеєрного штреку блоку 10 у вироблений простір. Безпосередньо у шахті знаходиться три відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби у вугільній промисловості, виконуються роботи по охолодженню гірничих виробок у тупику погашення 11 південного конвеєрного штреку блоку 10 пожежними піками із застосуванням картриджів і розчинів «Pyrocool». Виконуються роботи по контролю кількості та складу рудникового повітря та температури, відбір проб. Пробурено 2 м свердловини з 11 південного конвеєрного штреку блоку 10 у вироблений простір", - розповів він.

Жебрівський додав, що створена комісія, яка встановить причину аварії. Постраждалі гірники отримають допомогу, передбачену чинним законодавством.

Крім того, він уточнив, що стан чотирьох гірників, які постраждали під час вибуху, лікарі оцінюють як середнього ступеня важкості, ще четверо перебувають у стані, близькому до важкого.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня на Донбасі 8 шахтарів постраждали від вибуху метану на приватній шахті, всі вони отримали опіки різного ступеню та були доправлені до Краматорської лікарні.