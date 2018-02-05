"Ще півсантиметра - не врятували б": у Запоріжжі тяжко поранили ножем активіста-ветерана АТО

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

У Запоріжжі невідомий зловмисник вночі напав на активіста громадського руху «Національні дружини», тяжко поранивши його ножем у горло.

Про це УНІАН повідомив лідер запорізького осередку громадського об'єднання «Національні дружини» Олександр Строкін.

За його словами, напад було скоєно в ніч на понеділок, 5 лютого.

За словами Строкіна, невідомий чоловік у під'їзді напав на активіста й ножем порізав йому горло. При цьому Строкін уточнив, що потерпілий є ветераном АТО - у складі полку «Азов» він воював на Донбасі.

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«Було завдано удару ножем біля артерії, ще б півсантиметра - й хлопця не врятували б. Усе минулося. Активіст у порядку й під цілодобовою охороною», - уточнив Строкін.

Крім того, лідер запорізького осередку «Національних дружин» пов'язує напад із недавнім рейдом активістів організації - напередодні вони виявили в одному з районів Запоріжжя точку з продажу наркотиків і затримали неповнолітніх наркокур'єрів, після чого викликали поліцейських.

У ГУ Нацполіціі в Запорізькій області УНІАН підтвердили, що за фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). При цьому в поліції не уточнюють, чи пов'язаний напад із громадською діяльністю потерпілого.