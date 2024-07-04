Крім того, подружжя займалось виготовленням та продажем фіктивних посвідчень волонтерів.

Подружжя екс-службовців Червоного Хреста викрили у привласненні гуманітарної допомоги на майже 3,6 мільйона гривень та продажу фіктивних посвідчень волонтерів.

Як повідомляєтся у Telegram Поліції Києва, екскерівниця однієї з районних організацій "Товариства Червоного Хреста України" підробила акти приймання-передачі гуманітарної допомоги для внутрішніх переселенців та медзакладів від одного з благодійних фондів.

У складі допомоги були: продукти харчування, засоби гігієни, а також медичне обладнання. Нестачу виявили під час проведення інвентарізації. Крім того, правоохоронці викрили у злочинній діяльності її чоловіка - ексволонтера тієї самої гуманітарної організації, який виготовляв фіктивні посвідки волонтерів за 1300 гривень. Слідчі встановили трьох людей, які скористалися такою "послугою".

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Під час обшуків правоохоронці вилучили пакунки з гуманітарною допомогою на суму понад мільйон гривень, гроші, автомобіль, більше 150 підроблених посвідчень та інші речові докази.

Ексслужбовиці оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191, ексслужбовцю -за ч. 2 ст. 190, ч. 3 та 4 ст. 358, ч. 1 ст. 445 та ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України. Відтак, жінці може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі, а її чоловікові до 3-х.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що мова йде про колишню голову Печерської райорганізації Червоного Хреста. Зазначається, що зникли не лише продуктові набори, а й постільна білизна, ковдри, матраци, інвалідні візки, бинти, гумові рукавички, шприци.

"Під час обшуків за місцем проживання екскерівниці, в офісі та автомобілі виявлено і вилучено гуманітарну допомогу на суму понад 1 мільйон гривень. Її передано для зберігання до Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України", - зазначили в ОГПУ.

За даними Генпрокуратури, у колишнього волонтера знайшли документи, які підтверджують незаконну видачу понад 300 підроблених посвідчень працівників-волонтерів Печерської районної організації Червоного Хреста, підроблені посвідчення волонтерів, а також амфетамін.

Скандали навколо Червого Хреста

Як повідомляв УНІАН, торік уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що повномасштабний напад на Україну показав, що міжнародна система захисту прав людини існує лише на папері.

Українська влада неодноразово критикувала Червоний Хрест за нездатність отримати доступ до місць утримання українських полонених. Особливо резонансним був випадок з полоненими в Оленівці, де після вибуху загинули десятки українських бійців.

Крім того, Червоний Хрест потрапив у кілька скандалів, пов'язаних з допомогою окупантам. Наприклад, повідомлялося про збір коштів для допомоги сім'ям російських загарбників.

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