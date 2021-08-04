Мати малюка зовсім за ним не доглядала, разом зі своїм співмешканцем вона зловживає спиртним.

На Миколаєві трапилася кричуща історія. У Первомайську нетверезий чоловік хотів скинути однорічну дитину з балкона. Тепер з'явилися подробиці жахливого інциденту.

Про ситуацію представники Управління у справах дітей Первомайської міської ради розповіли в Facebook.

Так, 2 серпня в Управління у справах дітей надійшла скарга від небайдужих жителів Первомайська. Крім цього, з аналогічною скаргою надійшло звернення і в поліцію. Жителі триповерхового будинку повідомили про свою сусідку і її співмешканця, який намагався викинути малюка з балкона.

За словами свідків події, мати дитини зовсім за ним не доглядала, разом зі своїм співмешканцем вони зловживають спиртним. Співробітники правоохоронних органів виїхали на місце інциденту і встановили, що в квартирі, де проживає малюк, панує антисанітарія.

В Управлінні у справах дітей Першотравневої міської ради розповіли, що у малюка з їжі на момент їх візиту була тільки молочна суміш. Умови перевірки шокували.

Читайте такожУ мережі показали відео п'яної бійки з різаниною в одному з київських дворівУ кімнаті квартири представники відомства виявили нетверезу матір дитини, яка спала. А її син грав на підлозі, він був роздягненим і голодним. Дитині всього 1 рік і 3 місяці.

У квартирі був безлад і чітко відчувався запах алкоголю. Відзначається, що мати і дитина були брудними, від них відчувався неприємний запах. У жінки є ще троє дітей, проте вони з нею не живуть і знаходяться у своїх родичів.

"Співробітники Управління у справах дітей забрали голодного малюка і помістили під спостереження лікарів. У матері є час для того, щоб останній раз подумати про життя власної дитини і змінити своє ставлення до виховання сина", - вказали у відомстві.

Відносно матері складуть адміністративний протокол за статтею про невиконання обов'язків по вихованню дітей.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Львові попрощалися з 18-річною загиблою в результаті урагану. Дівчина була єдиною дочкою своїх батьків.

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Автор: Поліна Кузенко