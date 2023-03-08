Шістьом адміністраторам каналів повідомлено про підозру, їм загрожує до 10 років ув’язнення.

Служба безпеки України заблокувала 26 Telegram-каналів, які допомагали військовозобов'язаним уникати мобілізації.

Як повідомляє СБУ, інтернет-ресурси "повідомляли" про заходи, які проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки в Івано-Франківській, Черкаській, Вінницькій, Чернівецькій, Київській, Львівській та Одеській областях.

Насамперед вони "зливали" актуальні місця вручення військовозобов’язаним повісток та закликали ховатися від представників військкоматів.

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"Для збору відомостей про локації використовували власну мережу інформаторів серед місцевих жителів. Через постійне оновлення інформації деструктивні канали швидко "нарощували" власну аудиторію, яка перевищила 400 тис. підписників. Після цього адміністратори вирішили зробити на цьому бізнес і запропонували свої платформи для розміщення комерційної реклами", - йдеться у повідомленні.

Під час слідчо-оперативних дій співробітники встановили особи всіх організаторів злочинної діяльності.

Серед них – двоє власників SMM-компанії, яка займається просуванням інтернет-ресурсів з використанням так званих ботоферм.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці виявили комп’ютери та мобільні телефони із доказами протиправних дій, а також банківські картки, на які зловмисникам надходили гроші за розміщення реклами.

"Наразі шести адміністраторам деструктивних Telegram-каналів планується повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань) з подальшим обранням запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення", - додали в СБУ.

Мобілізація в Україні - що варто знати

На початку лютого український парламент продовжив на 90 днів дію воєнного стану та мобілізацію.

Напередодні ухвалення рішення уряд затвердив новий порядок бронювання військовозобов'язаних роботодавцями. Наразі є 15 категорій українців, які звільнені від мобілізації.

Крім цього, чоловіки в Україні мали у визначений законодавством термін стати на військовий облік. За порушення загрожує адміністративна та кримінальна відповідальність.

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