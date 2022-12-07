Петро Андрющенко зазначив, що водій маршрутки загинув.

Вантажівка російських окупантів протаранила маршрутку біля тимчасово окупованого Шахтарська в Донецька області. Смертельну аварію вже спихнули на водія мікроавтобуса.

За словами радника мера Петра Андрющенко, водій маршрутки опинився в числі загиблих.

"Шахтарськ сьогодні. Вантажівка окупантів протаранила маршрутку. 16 людей загинули. Винним вже призначено водія маршрутки, який теж загинув", - йдеться в його повідомленні в Telegram.

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Він зазначив, що росіяни знову не винні - жоден військовий не затриманий або заарештований.

"Навіть у таких дрібницях російська політика незмінна. Пасажири самі себе вбили, а водій просто пішов на таран. Чекаємо Майн кампф під сидінням або тату з тризубом на трупі водія. Росія - країна вбивця", - підсумував Андрющенко.

Смертельна ДТП під Шахтарськом - що відомо

Вранці 7 грудня на трасі між тимчасово окупованими Шахтарськом і Торезом в Донецькій області сталася смертельна аварія. В результаті зіткнення російської військової вантажівки з мікроавтобусом, в якому перебували цивільні, загинули 16 осіб.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу.

Варто відзначити, що це не перший подібний випадок. Так, влітку в тимчасово окупованому Криму сталася аварія за участю вантажівок і легкових авто. В результаті ДТП загинула людина, багато поранених, серед яких діти.

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