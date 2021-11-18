Батьків 16-річного Миколи Харківського, який став фігурантом смертельної ДТП у Харкові, можуть притягти до кримінальної відповідальності.

Батьків 16-річного Миколи Харківського, який став фігурантом смертельної ДТП у Харкові, можуть притягти до кримінальної відповідальності.

Про це повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко, інформує Суспільне.

"Відкрито кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України за допуск до керування транспортними засобами людей, які не мають права керувати, й по статті 166 — невиконання батьками їх обов'язків, що потягло тяжкі наслідки", — зазначив Чубенко.

За словами речника прокуратури, наразі жодних підозр у справі не висували.

Читайте такожПостраждалого в ДТП з харківським "мажором" виписали з лікарні: на його лікування витратили майже 200 тисяч гривеньСтаття 287 передбачає покарання у вигляді штрафу, або до п'яти років позбавлення волі, а стаття 166 — обмеження або позбавлення волі від двох до п'яти років.

Жахлива ДТП з "мажором" у Харкові - що відомо

Увечері 26 Жовтня 16-річний водій Infiniti Микола Харківський намагався перетнути перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеська на червоний сигнал світлофора. У цей момент він на величезній швидкості зіткнувся з Chevrolet.

58-річний водій Chevrolet загинув на місці, троє пасажирів Infiniti – двоє юнаків 19 і 20 років, а також 16-річна дівчина – з важкими травмами були доставлені в лікарню.

16-річному водієві повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч.2 ст. 286 КК України). Його затримали.

Харківський зізнався, що сидів за кермом Infiniti, і попросив вибачення у рідних загиблого водія Chevrolet.

Однак раніше сестра постраждалого 20-річного хлопця розповідала, що перед аварією "мажор" хвалився новою машиною, яку разом з правами йому нібито подарували батьки.

"Після ДТП Микола кричав, що його мама пов'язана з прокуратурою, і вона все порішає, а тато м'ясний олігарх. На місці аварії їх не було. Приїжджав якийсь Колін друг і дружки батьків, які тикали гроші поліції прямо в лікарні", – повідомляла сестра потерпілого.

28 жовтня стало відомо, що 16-річного "мажора" заарештували. Він перебуватиме під вартою протягом 60 діб без права на заставу.

Автор: Марта Гичко