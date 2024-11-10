Всіх постраждалих доставлено до міської лікарні Рас-Седра.

У дорожньо-транспортній пригоді з туристичним автобусом у Єгипті постраждала українка. Нині дані про її стан уточнюються. Про це інформує РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що 9 листопада поблизу міста Рас-Седр у Єгипті туристичний автобус потрапив у ДТП.

"41 особа отримала травми, серед яких і громадянка України 1984 року народження. Всіх постраждалих доставлено до міської лікарні Рас-Седра. Консули уточнюють інформацію щодо стану постраждалої українки", - розповіли в МЗС.

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Там уточнили, що загиблих внаслідок ДТП немає:

"Обставини інциденту зʼясовуються. Справа перебуває на контролі посольства України в Арабській Республіці Єгипет".

Як відомо, напередодні на сході Єгипту сталася дорожньо-транспортна пригода - перекинувся автобус з туристами. Постраждали понад 40 людей, серед яких українці.

ДТП з постраждалими українцями - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у липні в Польщі в ДТП потрапив автобус з українцями. В автобусі перебувало 9 громадян України. Всі вони були госпіталізовані.

Раніше на території Румунії у ДТП потрапив автобус, у якому перебувало 50 громадян України. 9 пасажирів отримали незначні травми. Усі пасажири продовжили подорож на іншому транспортному засобі, їм була надана консульська допомога.

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