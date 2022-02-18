Експерти з'ясували, що до моменту вилучення автомобілів окремі їх елементи були замиті.

Фігуранти у справі дорожньо-транспортної пригоди за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського намагалися знищити слідову інформацію.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції України.

Згідно з повідомленням, під час слідчих дій були вилучені всі об’єкти слідової інформації, які мають значення для встановлення істини дорожньо-транспортної пригоди.

"Експерти з'ясували, що до моменту вилучення зазначених автомобілів окремі їх елементи, а саме - передня частина, колеса та днища, були замиті. Це свідчить про спробу фігурантами кримінального провадження знищити слідову інформацію, яка може вказувати на причетність автомобілів до дорожньо-транспортної пригоди, а відтак уникнути відповідальності за вчинення смертельної автопригоди", - йдеться в повідомленні.

ДТП з кортежем Олександра Ярославського: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого кортеж бізнесмена Олександра Ярославського на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" скоїв наїзд на пішохода. У результаті останній загинув. Водій не зупинився і поїхав з місця аварії.

10 лютого Ярославський залишив територію України.

Того ж дня до поліції звернувся водій підприємства, що належить бізнесмену, стверджуючи, що був за кермом авто, яке збило пішохода. Поліція підготувала водію підозру. Однак згодом з’ясувалось, що в момент аварії він перебував в іншому місці. У зв’язку з цим ДБР відкрило провадження за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності (ч. 2 ст. 372) ККУ.

12 лютого генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що справу щодо смертельної ДТП за участю кортежу Ярославського забирають до Офісу генпрокурора і вона гарантує об'єктивне розслідування. Вона закликала Ярославського повернутися в Україну.

17 лютого Ярославський через прес-службу бізнес-групи DCH, президентом якої він є, заявив, що готовий брати участь у слідчих діях, як тільки йому дозволить графік.

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