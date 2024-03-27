Поплічника окупантів затримано у Херсоні.

У Херсоні затримано екс-охоронця російської катівні, де знущалися над українськими патріотами, який намагався втекти за кордон.

Служба безпеки України повідомила, що під час звільнення обласного центру зрадник спалив "посвідчення тюремного наглядача" російської катівні та переїхав до орендованої квартири, щоб "замести сліди".

"У такий спосіб він планував переховуватись до січня 2025 року, коли йому виповниться 60 років, а потім виїхати за кордон як переселенець з півдня України", - зазначають в СБУ.

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Його затримано, а при обшуку в оселі виявлено мобільний телефон із доказами його злочинних дій, а також формений одяг російського зразка, який йому видали окупанти.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення РФ він працював інженером-електромеханіком на місцевому підприємстві, а після захоплення Херсона добровільно вступив до "адміністрації" російської тюрми, яка діяла у захопленій на той час місцевій виправній колонії. Колаборант був призначений "молодшим інспектором відділу нагляду та безпеки" окупаційної установи.

Він охороняв камери, в яких тримали ув’язнених учасників руху опору в регіоні.

"У застінках рашисти катували українських патріотів і намагалися "вибити" з них згоду на співпрацю з агресором", - зазначають в СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території). Він перебуває під вартою і йому загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Наприкінці 2023 року правоохоронці затримали херсонця, який під час тимчасової окупації міста працював у каральному органі російських окупантів, а потім втік на Вінниччину, де став переселенцем.

Як повідомляв прес-центр СБУ, екс-посадовець "Дар’ївської виправної колонії № 10", який після захоплення Херсону перейшов на бік загарбників і запропонував свою "кандидатуру" до лав охоронців російських тюрем.

На цій "посаді" зрадник забезпечував охорону камер та "периметра" російської тюрми, до якої рашисти ув’язнювали учасників руху опору в регіоні".Також фігурант брав участь у депортації потерпілих до місць позбавлення волі на території країни-агресора. Він отримав підозру за двома статтями , зокрема, про державну зраду. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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