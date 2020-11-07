Президент вважає, що силовики повинні зробити все для того, щоб вулиці українських міст стали безпечнішими.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на кривавий напад, що стався сьогодні в Кривому Розі, де чоловік з ножем напав на перехожих, вбив двох і вісьмох поранив.

«Украй жахливі новини з мого рідного Кривого Рогу. Невимовний біль, смуток, відчай, страждання. Двоє вбитих, є поранені, серед них – дитина. Це ж хроніка одного мирного дня в одному мирному місті. Світ точно божеволіє!» - повідомив глава держави у своєму Телеграм-каналі.

«Не сумніваюся, що сьогоднішні події у Кривому Розі є проявом абсолютного тероризму – за сенсом, за суттю, за наслідками, за жахом, який прийшов у наші домівки. Навіть якщо за Кримінальним кодексом цей конкретний злочин, який стався сьогодні, буде потрактований інакше. Але саме так – це тероризм, варварський спосіб залякати людей. Тому жодного виправдання й жодної поблажливості до виродків роду людського», - наголосив президент.

Зеленський вважає, що силовики повинні зробити все для того, щоб вулиці українських міст стали безпечнішими.

«Превенція злочинів – ось це вважаю найголовнішим завданням для правоохоронців. Ми, суспільство, маємо чітко розуміти, хто й де може становити загрозу. Принаймні частина з таких негідників, які зненацька йдуть зі зброєю на людей на вулицях наших міст, точно якось демонстрували в попередньому житті, що можуть зробити подібне. Ми маємо про це знати», - зазначив глава держави.

Він переконаний, що на таке треба реагувати «жорстко й одразу, як з'являється хоча б найменша підозра, що можливий напад».

«Безумовно, сподіваюся на швидке розслідування та справедливий вирок цьому покидьку. Вірю, що саме так і буде. І щиро вдячний патрульним, які швидко, професійно, оперативно його ( нападника – УНІАН) затримали», - додав президент.

Він висловив співчуття родинам загиблих своїх земляків і швидкого одужання всім постраждалим.

Вбивство у Кривому Розі: що відомо

7 листопада у Кривому Розі близько 15:20 до поліції надійшов сигнал про те, що невідомий чоловік на вулиці у Металургійному районі кидався на людей з ножем. Жертвами зловмисника стали випадкові перехожі, яким він завдав численні ножові поранення. В результаті двоє осіб померли на місці, а вісім доставлені до лікарні, серед постраждалих – 8-річна дитина.

Нападника затримали і доставили до Криворізького відділу поліції. Ним виявився місцевий мешканець 1983 року народження.

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Автор: Тамара Отовська