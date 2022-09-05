Більшість з них лишаються вірними Україні.

У Херсонській області співробітники частин Державної служби з надзвичайних ситуацій України відмовляються від співробітництва з російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє створений Силами спеціальних операцій України сайт "Спротив".

За їх даними, частина українських рятувальників звільнилася, однак продовжує виконувати свою роботу.

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Велика кількість людей з проукраїнськими поглядами працюють без заробітної плати, щоб підтримати українців, які залишаються в окупації.

"Росіяни обіцяють покращення умов на випадок переходу на їх бік, але це не діє. Більшість рятувальників досі лишаються вірними Державі", - відзначає "Спротив".

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня керівник об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що Збройні сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні.

За словами радника Офіса президента України Олексія Арестовича, звільнення окупованих територій на півдні буде довгим і дуже важким процесом.

Раніше українські воїни опублікували перше відео зі звільненого від російських окупантів Високопілля Херсонської області.

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