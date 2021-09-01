За попередніми даними, мотивом скоєння злочину в Мар’янівці став давній конфлікт щодо фінансових розрахунків з потерплілим.

У селі Мар‘янівка Бучанського району чоловік підклав "боржнику" відро з вибухівкою та цвяхами.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

50-річний киянин приїхав до села, де проживає його батько. Поряд із вхідними дверима чоловік побачив пластикове відро та з десяток паперових листівок із текстом "Миколо! Треба віддавати борги!", які були розкидані подвір’ям. Коли чоловік нахилився до відра, аби роздивитися вміст, воно вибухнуло. Внаслідок вибуху потерпілий отримав тілесні ушкодження нижніх кінцівок та травму лівого ока.

Правоохоронці встановили, що зловмисник разом із вибухівкою заклав у відро цвяхи та інші металеві предмети, аби завдати суттєвої шкоди потерпілому.

Зловмисником виявився 26-річний мешканець Києва, родом з Полтавської області. Раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за грабіж. За попередніми даними, мотивом скоєння злочину в Мар’янівці став давній конфлікт щодо фінансових розрахунків з потерплілим.

Слідчі за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає ув‘язнення на строк від п‘яти до десяти років з конфіскацією майна.

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Автор: Денис Прядко