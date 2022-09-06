Через ці пожежі фіксують погіршення якості повітря.

У вівторок, 6 вересня, в Київській області знову пожежі на торфах.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Києві.

"За інформацією від КМДА та Головного управління ДСНС України у Київській області задимленість повітря в Києві спостерігається знову через пожежі на торфах в області. Разом з тим, через ці пожежі маємо і погіршення якості повітря", – йдеться в повідомленні.

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Рятувальники Київщини наголошують, що тримають ситуацію із торф'яними пожежами під контролем, та закликають людей з захворюваннями вжити заходів.

"Людям з проблемами органів дихання та серцево-легеневими хворобами, до поліпшення ситуації фахівці радять тримати вікна зачиненими, обмежити перебування на відкритому повітрі та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то слід увімкнути його на максимум", – наголошують рятувальники.

Як повідомляв УНІАН, останнім часом у Києві періодично спостерігається задимлення повітря у зв'язку з пожежами в області. Так, за інформацією Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Київській області, триває ліквідація торф’яних пожеж у Вишгородському та Броварському районах.

Раніше повідомлялося, що вдень 6 вересня у Києві спостерігався високий рівень забрудненості атмосферного повітря.

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