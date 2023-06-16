Хлопчиків 9-ти та 8-ми років терміново госпіталізували.

На Одещині двоє дітей отруїлись алкоголем. В даний час їхній стан оцінюється як важкий.

Як повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, подія сталася вчора піздно ввечері в Білгород-Дністровському районі.

"Двоє дітей 8 і 9 років отруїлися алкоголем. Прибувши на місце за викликом, фельдшер "швидкої" зафіксував важкий стан хлопчиків", - розповіли у центрі.

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Зазначається, що неповнолітніх екстрено госпіталізували до районної лікарні.

Наразі не уточнюється, при яких обставинах діти могли випити спиртне.

В той же час, фахівці закликають батьків пильнувати своїх дітей та не залишати у відкритому доступі спирт, алкогольні напої, побутову хімію тощо, що потенційно може нашкодити здоров'ю дітей.

Отруєння дітей алкоголем

У березні схожий випадок мав місце саме у цьому районі Одещини. Зокрема, алголем отруїлися дві дівчинки. Коли швидка допомога прибула на місце виклику, підлітки перебували без свідомості. Обох госпіталізували до Центральної районної лікарні у важкому стані з гострим алкогольним отруєнням.

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