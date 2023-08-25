Батько намагався врятувати одного з них.

Правоохоронці затримали 42-річну жительку Вараського району Рівненської області, яка втопила двох малолітніх синів у водоймі місцевого кар’єру.

За повідомленням Рівненської обласної прокуратури, 23 серпня жінка, перебуваючи зі своїми синами 7 та 6 років на водоймі, що розташована в межах колишнього кар'єру, вирішила втопити своїх дітей.

"Встановлено, що старшого сина вона із застосуванням сили занурила у воду і утримувала його у такому положенні до моменту, поки він не припинив супротив. Вийшовши на берег, взяла за руку меншого сина та повела його до дерев’яного помосту, під яким була значна глибина, й штовхнула у воду, знаючи, що той не вміє плавати. При цьому, стояла на тому ж помості і споглядала неминучість утоплення", - йдеться у повідомленні.

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Як поінформували в поліції області, невдовзі до водойми прибіг 37-річний батько: одного із синів він зумів дістати самотужки. На жаль, реанімаційні заходи не дали результату — хлопчик помер. Іншу дитину дістали водолази.

Із жінкою спілкувалися слідчі із залученням профільних спеціалістів. У скоєному вона зізналася. Їй повідомлено про підозру в умисному вбивстві своїх дітей. Жінку затримали, вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Як повідомляє Суспільне, трагедія сталася у селі Сопачів.

Староста села Сергій Бойко, який допомагав реанімувати дитину, розповів, що жінка вела себе неадекватно.

"Вона сиділа, тупо посміхалася. Видно, що геть поїхав дах. Ми її просили: скажи, де друга дитина? Вона не казала спочатку. Потім розповіла, що кинула його далі", - зазначив Бойко.

Мати дітей до грудня 2022 року працювала вчителькою англійської мови у місцевому ліцеї. Вона звільнилась звідти, заявивши, що не може працювати, бо немає сили з усім цим справлятися.

6-річний Михайло та 7-річний Даниїл цієї осені мали йти до першого класу цього ліцею.

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В Одесі у травні померли 4-річні двійнята, отруївшись невідомою речовиною.

За повідомленням поліції, дітям стало зле і мати намагалася самотужки надати їм допомогу, але малим стало ще гірше. Тоді вона покликала медичну сестру, яка зробила дітям якісь ін’єкції, однак згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала "швидку". Однак хлопчик помер ще до приїзду лікарів, а дівчинка - у медичному закладі.

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