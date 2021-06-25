Директора компанії підозрюють у розкраданні грошей з державної програми "Велике будівництво".

На Закарпатті правоохоронці вручили підозру фігурантам справи щодо розкрадання грошей, виділених на облаштування приймального відділення для хворих на COVID-19. Йдеться про компанію, наближену до колишнього глави регіону, а нині глави обласної ради Олексія Петрова.

Про це пише у Telegram Віталій Глагола.

Провадження стосується розкрадання державних коштів, виділених на «Велике будівництво» приймального відділення для хворих на COVID-19 Тячівської районної лікарні, викрила Служба безпеки України на Закарпатті.

Слідство переконує, що після перемоги у тендері на понад 10 мільйонів гривень місцева будівельна компанія частину цих коштів привласнила, пише журналіст.

Читайте такожНе помітив: житель Запорізької області випадково випив бензин - і закуривЗокрема, після укладення договору у вересні 2020 року, фірма-підрядник отримала частину коштів для проведення будівельних робіт. Згідно з проектом, передбачалося перепланування одного із корпусів під відділення для прийому хворих на COVID-19.

Встановлено, що підрядник систематично вносив до актів виконаних робіт недостовірні дані про їх обсяг та вартість, а деякі із них були виконані лише «на папері».

Судова експертиза, яка була проведена у межах кримінального провадження, підтвердила розтрату державних коштів на суму понад 1, 5 мільйона гривень.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України, оголошено про підозру директору фірми-підрядника.

Глагола з посиланням на джерела у правоохоронних органах пише, що фігурантом справи є директор «Проектно-будівельної компанії Євробуд», яку пов’язують з екс-главою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим.

7 грудня 2021 року Олексій Петров написав заяву на звільнення з посади голови Закарпатської ОДА й очолив обласну раду. На посаду глави області президент Володимир Зеленський офіційно призначив Анатолія Полоскова.

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Автор: Іван Бойко