Чоловік вживав у їжу невідомі гриби, схожі на дикорослі печериці.

На Черкащині госпіталізовано чоловіка з отруєнням дикорослими грибами, які він назбирав на подвір'ї власного будинку. Про це інформує Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

"33-річний житель села Червона Слобода Черкаського району 27 квітня вживав невідомі гриби, схожі на дикорослі печериці, які назбирав на подвір'ї власного будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перші симптоми отруєння (загальна слабкість, нудота, багаторазова блювота, гіркота та сухість у роті, біль у животі тупого характеру) з’явились вже на ранок наступного дня. Чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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Фахівці наголошують, що при появі симптомів отруєння після вживання грибів, таких як нудота, блювота, різкий біль у животі, діарея, запаморочення, відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги), судоми, марення, поява галюцинацій, потрібно негайно звернутись до свого сімейного лікаря або до служб екстреної медичної допомоги.

Також попереджається про те, що ознаки отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом кількох днів. Не зменшують отрути в грибах сушіння, засолювання, маринування, заморожування, теплова обробка. Отруєння можуть спричинити навіть їстівні гриби, які не пройшли належної термічної обробки.

Спеціалісти застерігають від вживання в їжу сирих грибів та просять не займайтеся самолікуванням.

Смертельні випадки отруєння грибами

У 2022 році у Київській області зафіксували смертельне отруєння грибами – померли 9-річна дівчинка та її 18-річна сестра.

Старша сестра назбирала грибів зі своїм нареченим. Потім вони приготували з них вечерю, якою пригостили маленьку сестру. Після цього усіх трьох госпіталізували з гострим отруєнням. Врятувати життя сестер медикам не вдалося.

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