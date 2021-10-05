Вони одночасно викликали таксі, а коли приїхала лише одна машина - не змогли визначитися, хто ж поїде першим.

Під Києвом чоловіки влаштували п'яну бійку, бо не поділили таксі. Один з них вирішив застосувати травматичну зброю та влаштував стрілянину. Він поцілив опоненту у груди та поїхав на таксі, через яке і стався конфлікт.

Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Київській області.

Так, 4 жовтня до поліції надійшло повідомлення. На одній із вулиць міста Бровари сталася бійка, після якої невідомий здійснив постріл у грудну клітину 32-річного чоловіка. Правоохоронці та медики швидко прибули на місце інциденту.

Поліція встановила особу чоловіка, який стріляв у постраждалого, та з'ясувала, де він перебував. Виявилося, що стрілянину влаштував 47-річний мешканець Броварів. Правоохоронці поїхали до нього додому і там знайшли пістолет, який стріляє гумовими кулями.

Читайте такожНатравлював собаку на перехожих: під Харковом п'яний чоловік напав на поліцейського (фото)"Обидва чоловіки напідпитку одночасно викликали таксі, а коли приїхало авто, вони не змогли визначитися, хто перший поїде. В результаті конфлікту, який переріс у бійку, один із чоловіків дістав травматичну зброю і вистрелив у повітря, а потім випадково поранив опонента в груди", - розповіли у прес-службі поліції.

Потерпілий не хотів їхати до лікарні, він отримав допомогу медиків на місці інциденту. Чоловік має незначні травми, тому його життю нічого не загрожує.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Триває слідство.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що під Києвом жорстоко вбили чоловіка, зловмисник застосував табуретку й кочергу.

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Автор: Поліна Кузенко