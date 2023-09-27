Аби приховати сліди злочину, фігурант поклав тіло в дорожню сумку та на автомобілі вивіз у безлюдне місце.

Через три роки пошуків у ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції Київської області встановили особу причетну до зникнення жінки.

У поліції нагадали, що трагедія сталася восени 2020 року. Тоді до поліції надійшло повідомлення про зникнення 55-річної жінки, яка проживала у місті Вишгород. Тоді розпочалися пошуки, які зайняли три роки.

Фігурнатом виявився співмешканець жінки. "Того дня, під час спільного розпиття алкогольних напоїв, між ними виникла сварка, у результаті якої чоловік руками завдав численних ударів по різних частинах тіла жінки, а потім задушив її", - розповіли подробиці в поліції.

"Аби приховати сліди злочину, фігурант зв’язав тіло загиблої дротом, загорнув у простирадло, помістив до дорожньої сумки та на своєму автомобілі вивіз у безлюдне місце поряд з Київським водосховищем, де і закопав вбиту, попередньо обливши її тіло великою кількістю розчинника", - йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали 49-річного зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства слідчі, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Інші резонансні вбивства

26 вересня на Львівщині до довічного ув’язнення та 15 років тюрми засуджено двох чоловіків за жорстоке вбивство правоохоронця. За даними слідства, вбивство дільничного інспектора поліції сталося у квітні 2015 року. Тоді двоє чоловіків розпивали алкогольні напої біля магазину, де були місцеві жителі, серед яких і правоохоронець. Вони напали на поліцейського і вбили його.

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