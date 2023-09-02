Кілька гранат знайшли під час обшуку, одна РГД-5 просто стирчала з кишені чоловіка.

На Одещині п’яні чоловіки влаштували у дворі багатоповерхівки "феєрверк" із бойових гранат.

Як повідомляє регіональний главк Національної поліції, у правоохоронні органи надійшло повідомлення від жительки міста Рені про вибух у дворі багатоповерхівки.

Слідчо-оперативна група встановила, що до злочину причетний 37-річний чоловік, який прийшов у гості до свого 43-річного приятеля. Друзі разом з 70-річним батьком власника квартири та ще одним 47-річним гостем вживав алкогольні напої.

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"Під час застілля фігурант взяв гранату, попередньо, РГД-5, вийшов з нею на вулицю і підірвав. На щастя, від вибуху ніхто не постраждав. Залишки від частин гранати поліцейські виявили і вилучили на місці її підриву", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що під час з’ясування всіх обставин події поліцейські помітили, як з кишені іншого гостя (47-річного чоловіка) виглядає другий "сюрприз" - ще одна граната РГД-5. На місце події копи викликали вибухотехніків, які вилучили та знешкодили гранату.

У квартирі, де розважалася компанія, провели обшук, під час якого виявили та вилучили ще два корпуси гранати Ф-1 та запали до них. Крім того, знайшли наркотики (канабіс) та зіп-пакет із порошкоподібною речовиною білого кольору.

За фактами розпочали кілька проваджень УКУ: за ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу), ч. 1 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання наркотиків тощо).

Чоловіку, у якого з кишені вилучили гранату, вже повідомили про підозру у незаконному носінні бойоприпасів. Фігуранта відправили під домашній арешт.

Правоохоронці встановлюють походження заборонених предметів та речовин, кому вони належать та з якою метою зберігалися. Питання щодо правової кваліфікації та повідомлення іншим чоловікам про підозру будуть вирішуватися після проведення експертиз та інших слідчих дій.

Останні події Одещини

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня 2023 року у місті Чорноморськ на Одещині затримали чоловіка, який тримав у заручниках власну дитину, колишню дружину та її матір, погрожуючи їм фізичною розправою.

Під час перемовин зі зловмисником правоохоронцям вдалося вмовити його відпустити матір колишньої співмешканки. 46-річну жінку він передав представникам муніципальної варти із вікна квартири на балкон. ЇЇ доправили до лікарні, де діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні гематоми на обличчі та рану на передпліччі. Відпускати колишню дружину з дитиною чоловік категорично відмовився. Але згодом їх вдалося звільнити: 26-річна жінка, як і її мати, зазнала домашнього насильства, її доправили до медичного закладу із забоями голови, обличчя та руки.

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