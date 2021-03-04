Пасажирам на ходу довелося підбирати ноги, щоб заднє колесо не зжувало взуття.

У Луцьку небайдужі пасажири міської маршрутки зняли на камеру провалля, на місці якого мала б бути підлога.

Відео у Facebook виклав користувач Віктор Романів.

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Небезпечний транспорт, наповнений людьми, роз’їжджав містом, тоді як замість підлоги біля входу утворилася дірка.

Пасажирам на ходу довелося підбирати ноги, щоб заднє колесо не зжувало взуття. Громадяни фактично столи на легко закріплених металевих сходах і міцно трималися за поручень дверей.

«Екстремальний маршрут №9, за адреналін варто і по 10 гривень платити», – підписав чоловік відео.

У коментарях жартома припустили, що разом зі снігом розтанула й маршрутка.

Водночас перевізник пояснив Суспільному, що про проблему знають, і що зняли тимчасово автобус з маршруту для ремонту.

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Автор: УНІАН