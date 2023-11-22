Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Павлограді патрульні поліцейські використовували "підкручений" драгер, щоб вимагати гроші з водіїв. Про це повідомляють у Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції України.

На дії патрульних, які працювали на блокпостах при в’їзді та виїзді з міста, заявили на "гарячу лінію". Виявилося, що вони під час перевірки автомобілів пропонували деяким водіям пройти тест на стан алкогольного сп’яніння на драгері, який не стояв на балансі у поліції та завжди показував перевищення допустимої норми.

Потім вони пропонували за гроші вирішити питання щодо не складання адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху. Одного з них затримали під час одержання хабаря у сумі 17 000 гривень. Під час обшуків у нього вилучили більше 400 тисяч гривень та 6 тисяч доларів, встановлюється їхнє походження.

Відео дня

Поліція проводить слідчі дії щодо причетності інших поліцейських. Затриманому готують оголошення про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Затримання поліцейських: останні новини

Нагадаємо, що влітку в Харківській області поліцейський на службовому автомобілі збив 15-річну дівчинку, вона загинула на місці.

А у Львові на спробі продати понад три кілограми кокаїну впіймали колишнього поліцейського, який входив до наркоугруповання.

Вас також можуть зацікавити новини: