Сучасні телефони одесит намагався ввезти з ОАЕ.

У міжнародному аеропорту "Одеса" виявили партію незадекларованих iPhone 13 Pro Max на суму понад 7 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Одеського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ, а також у Державній митній службі.

Так, в аеропорту Одеси митниками, прикордонниками і співробітниками СБУ попереджена спроба ввезення з порушенням митних правил 204 смартфонів торгової марки Applе.

Порушником став 40-річний одесит, який повертався додому з ОАЕ.

Авіапасажир письмової декларації не заповнював і за консультацією до митників не звертався.

Маючи чотири валізи з партією сучасних девайсів, для проходження митного контролю він обрав спрощену систему "зелений коридор". Цим він засвідчив відсутність у себе будь-яких товарів, обов'язкових до декларування та сплати митних платежів.

Крім того, він поводився агресивно, не бажаючи виконувати законні вимоги правоохоронців щодо огляду речей, і всіляко намагався якомога швидше покинути територію пункту пропуску.

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Під час перевірки валіз правоохоронці виявили 204 мобільних девайса iPhone 13 Pro Max у фірмових пакетах. Телефони вилучено. Їхня загальна вартість становить понад 7 млн грн.

За фактом порушення порядку проходження митного контролю та недекларування товарів одеськими митниками складено протокол про порушення митних правил за статтями 471, 472 Митного кодексу України.

Крім того, порушника притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 185-10 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника ДПСУ).

В СБУ стверджують, що таким чином, заблоковано міжнародний канал контрабанди продукції Apple в Україні. Встановлено, що одесит намагався налагодити канал оптового ввезення з Близького Сходу мобільних телефонів без обов'язкового декларування та сплати митних платежів. Контрабандний товар ділок планував реалізовувати через вітчизняні точки роздрібної торгівлі.

Наразі тривають заходи щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

Як повідомляв УНІАН, раніше в аеропорту "Бориспіль" митники затримали чоловіка, який примотав до тіла шість "iPhone 13 Pro Max". Він також повертався з Об'єднаних Арабських Еміратів. Згідно з чеками, виявлені телефони коштують близько 200 тисяч гривень, проте ринкова ціна цієї моделі в Україні значно дорожча.

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