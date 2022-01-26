Смертельна ДТП в Одеській області сталася на дорозі Спаське-Вилкове.

В Ізмаїльському районі Одеської області автомобіль злетів з дороги у плавні, внаслідок чого загинула пасажирка.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що аварія сталася на автодорозі Спаське-Вилкове.

За даними поліції, не впоравшись з керуванням, 40-річний житель міста Кілія на автомобілі Honda Accord з'їхав з дороги, в результаті машина перекинулася у плавні.

У салоні від отриманих травм загинула 27-річна пасажирка – дружина водія, який відбувся незначними травмами.

Читайте такожНа Одещині підлітка жорстоко побили й тримали в неволі: вимагали зізнатися у злочиніНа місці події працювала слідчо-оперативна група. За висновком медиків, чоловік сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння.

Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомили в прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, в службу порятунку надійшла інформація від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що потрібна допомога з вилучення автомобіля з кювету. Рятувальники витягли машину на проїжджу частину дороги. Також вони за допомогою аварійно-рятувального обладнання розрізали автомобіль, щоб дістати з нього загиблу жінку, 1994 р. н.

Нагадаємо, восени минулого року в селі Озерна (знаходиться під Тернополем) зіткнулися мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter і вантажний автомобіль, постраждали три людини, зокрема, 22-річна дівчина залишилася без руки.

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