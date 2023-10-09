Напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до "бюджету" бойовиків кругленьку суму, зазначили в СБУ.

На Київщині затримано гендиректора ливарного заводу з тимчасово окупованої Макіївки на Донеччині, який причетний до фінансування терористичної організації "ДНР".

Як повідомив прес-центр Служби безпеки України, напередодні повномасштабної війни зловмисник перерахував до "бюджету" бойовиків десятки мільйонів у гривневому еквіваленті. За даними слідства, після захоплення міста у 2014 році підприємець продовжив займатися бізнесом в окупованій частині регіону.

Зазначається, що для цього завод продавав обладнання в Україну через підставні фірми, зареєстровані в нашій державі. За документами, товар йшов із Таганрога, але фактично завозився з Макіївки через Ростовську область.

Відео дня

Таким чином, як поінформували в спецслужбі, до початку повномасштабного вторгнення РФ ділки обходили обмеження, запроваджені на торгівлю із захопленими підприємствами на сході України.

"Щоб реалізувати оборудку, її учасники створили мережу підконтрольних комерційних структур у Вінницькій, Житомирській, Київській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також в Росії. Велику частину одержаних "прибутків" ділки перераховували до "бюджету ДНР" як сплати "податків і зборів". "Транзакції" здійснювали через підсанкційні банки в РФ і на тимчасово окупованому Донбасі. Надалі ці гроші ватажки бойовиків направляли на фінансування окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють на східному фронті. Встановлено, що сам організатор схеми ще до 24 лютого 2022 року виїхав на Київщину, де намагався "залягти на дно" і тим самим уникнути покарання. Однак правоохоронці викрили його злочинну діяльність і затримали. Крім нього викрито його спільників у Вінниці, Житомирі, Києві, Дніпрі та Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

В СБУ заявили, що наразі організатору нелегального бізнесу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Новини України - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, СБУ затримала ще одного агента головного управління генштабу ЗС РФ (відоме як ГРУ) у результаті багатоетапної спецоперації в Одесі. Він коригував російські повітряні атаки по місту та розвідував локації Сил оборони на території регіону.

Для маскування злочинної діяльності зловмисник вступив до лав місцевого загону рятувальників-волонтерів. Ця громадська організація допомагає підрозділам Держслужби з надзвичайних ситуацій у подоланні наслідків ракетних та дронових ударів агресора по обласному центру.

Вас також можуть зацікавити новини: