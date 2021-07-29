Була проведена евакуація працівників з адміністративного будинку управління.

На в’їзді до управління Служби безпеки в Сєвєродонецьку під одним зі службових автомобілів виявили сумку з невідомим пристроєм.

Про це йдеться у повідомленні ГУНП в Луганській області.

До чергової частини Сєвєродонецької поліції надійшло повідомлення від чергового 3 управління ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях про те, що під одним зі службових автомобілів вони виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм.

На місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції, патрульні поліцейські та керівництво ГУНП і відділу поліції.

Читайте такожУ сільській раді на Одещині знешкодили чоловіка з ножем (відео)Була проведена евакуація працівників з адміністративного будинку управління, територія навколо місця події оточена працівниками поліції, які забезпечують публічну безпеку.

"Встановлено, що під час заїзду службової автівки на територію управління СБУ в ході обов’язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони було виявлено підозрілий предмет прикріплений до днища автомобілю з якого стирчать декілька дротів різного кольору", – повідомляють у поліції.

Наразі вибухотехніками відпрацьовується місце події, з під машини вилучено сумку з невідомим пристроєм. Співробітниками поліції проводяться усі невідкладні заходи. Загрози громадянам немає.

ОНОВЛЕНО. Як повідомив у коментарі УНІАН речник СБУ Артем Дехтяренко, інформація про мінування автомобіля співробітника СБУ в Луганській області відповідає дійсності. Наразі тривають оперативно-слідчі дії. "Додаткову інформацію повідомимо згодом", - додав речник.

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Автори: Яна Ставська, Віталій Саєнко