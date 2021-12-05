Інцидент трапився в одному із селищ Харківщини, зазначили в поліції.

У селищі Пісочин Харківської області з восьмого поверху впав ліфт, у якому на момент інциденту знаходилися чотири особи, вони не постраждали.

Про це повідомляється на офіційному сайті поліції Харківської області.

"Напередодні ввечері чотири особи, в тому числі трирічна дитина, зайшли в ліфт, який викликали на восьмий поверх багатоквартирного будинку. Встановлено, що при русі ліфт почав спускатися з великою швидкістю і зупинився нижче першого поверху. Приблизно через 15 хвилин сім'я самостійно вибралася з кабіни. Тілесні ушкодження ніхто з них не отримав", – йдеться в повідомленні.

Читайте такожЧетверта смерть за місяць: у Харкові на станції метро помер чоловік (фото)Повідомляється, що відкрито справу за статтею "Порушення правил використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд".

Максимальне покарання – до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, наприкінці квітня цього року стало відомо, що в Одесі рятувальники вивільнили з ліфта, що обірвався в 10-поверховому житловому будинку, вісім осіб.

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Автор: Богдан Слуцький