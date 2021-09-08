За словами водія вантажівки, його опонент - поліцейський, перебував у нетверезому стані.

У селищі Чабани Київської області легковик Ravon зіткнувся з ванжажівкою.

Відео з місця подій оприлюднив "Київ оперативний".

"За словами водія вантажівки - його опонент перебував у нетверезому стані, а також - він діючий працівник поліції. Йому на "підмогу" приїхали інші правоохоронці. Зараз всю цю інформацію уточнюємо", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі проекту.

На відео з місця пригоди можна бачити, що вантажівка від зіткнення перекинулась, а легковик дуже сильно пошкоджений.

Раніше у Запоріжжі водій легкового автомобіля за хвилину заробив одразу 4 протоколи, скоївши низку порушень Правил дорожнього руху просто на очах у патрульних. До того ж він ще й розбив власне авто.

Порушнику був виписаний протокол за нетверезе кермування, скоєння ДТП, пошкодження електроопори і управління автомобілем без документів.

В червні нетверезий водій збив візочок з малюком у Вінницькій області. Аварія сталась у селі Ладижинські хутори. Мама з дитиною прогулювались узбіччям, коли водій на шаленій швидкості просто зніс візочок. 11-місячна Домініка від удару випала і зазнала тяжких травм. Нині дівчинка в реанімації, в неї черепно-мозкові травми, численні переломи і забої, але вона при свідомості.

Винуватцем аварії виявився 47-річний житель. На місці аварії поліція перевіряла його на алкоголь: тест показав 0,3 проміле.

Автор: Дмитро Захаров