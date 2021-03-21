Двох неповнолітніх у важкому стані перевезли до обласного центру.

На Рівненщині у селі Федорівка четверо неповнолітніх хлопців віком 15-17 років отруїлись наркотиками. Троє з них - у лікарні, один у комі.

Читайте такожУ Чернігові школярка скоїла спробу самогубства, випивши медикаментиПро це повідомили у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги.

«Неповнолітні під час спільної вечірки вживали небезпечні для організму наркотичні речовини (амфетамін та метадон)», - говориться у повідомленні.

Після наданої медичної допомоги працівники швидкої транспортували трьох пацієнтів без свідомості до Гощанської центральної районної лікарні в реанімаційне відділення. Одного, підключили до апарату штучної вентиляції легень. Четвертий молодик у значно кращому стані, оскільки батьки промили йому шлунок одразу як помітили, що сину погано.

Про подію повідомили поліцейським.

Близько 06:00 20 березня двох неповнолітніх пацієнтів у важкому стані транспортували до Рівненської обласної дитячої лікарні. Одному з них лікарі ввели антидот. З‘явилася м‘язова активність, проте він залишався в комі.

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Автор: Катерина Шварц