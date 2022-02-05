Потерпілий збирався до Одеси за товаром.

У місті Ізмаїл Одеської області невідомі напали на чоловіка і відібрали у нього сумку. У ній було 300 тисяч гривень, зловмисники втекли.

Як підтвердили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, напад на водія автомобіля Mercedes стався рано вранці 4 лютого.

Зазначається, що троє зловмисників у масках, погрожуючи водієві пістолетом, вкрали з машини сумку, в якій було 300 тис. грн, і зникли з місця злочину.

Напад стався в той момент, коли потерпілий, який працює на одному з місцевих підприємств, збирався відправитися в Одесу за товаром.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Читайте такожВ Одесі прикордонники під виглядом поліції викрадали людей та вибивали з них гроші (відео)У соціальних мережах жителі Ізмаїла пишуть, що невідомі відібрали гроші у співробітника компанії "Пан Рибар", яка спеціалізується на перероблюванні рибної продукції та інших морепродуктів. Зловмисники підбігли, коли потерпілий виїжджав з двору свого домоволодіння.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Києві зухвало пограбували чоловіка. Зловмисники стріляли та забрали у потерпілого 10 мільйонів гривень.

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