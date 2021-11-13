Гальма не спрацювали після зміни візків уже в Ягодині.

На вокзал Києва у п’ятницю, 12 листопада, прибув тільки один вагон потяга рейсу "Варшава-Київ". За даними ЗМІ, причиною стала поломка залізничного транспорту на виїзді з польської столиці.

Про це повідомляє Ukraine Rail Monitoring.

Видання зауважує, що у потяга "Укрзалізниці" 8 листопада в Польщі виявили негерметичну гальмівну систему, через що його лишили в країні.

Несправність у системі виявили система польського локомотива newag, яка зафіксувала втрату тиску, що загрожувало безпеці поїзда.

Читайте такожУ Києві жінці не сподобалася "залатана" яма на дорозі - вона взяла лопату в руки й розв'язала питання (відео)Проблеми з гальмами не спрацювали після зміни візків уже в Ягодині, тому у Дорогуськ потяг прибув із запізненням на 25 хвилин.

Зазначається, що раніше в "Укрзалізниці" вагони поїзда "Київ-Варшава" називали одним з найкращих "спальних" маршрутів у Європі.

Як писав УНІАН, пасажирці "Укрзалізниці" погрожував п'яний чоловік, проте ніхто їй не допоміг - ані провідниця, ані начальник потягу, ані поліція.

Раніше у поїзді "Укрзалізниці" зламану лампу "надійно" приклеїли до стелі медичним пластиром, а декілька днів тому компанія потрапила у ще один скандал, продаючи квитки на відсутні вагони.

Також пасажир потягу "Херсон-Львів" розповів про протерті сидіння з цвяхами і монтажну піну у вікнах вагону.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Яна Ставська