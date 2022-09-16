Також заступник начальника відділу Головного управління Нацполіції у Києві продавав дані про телефонні з’єднання абонентів мобільного зв’язку.

Правоохоронці викрили посадовця столичного главку поліції, який організовував незаконне стеження за громадянами та їх прослуховування.

Про це інформує прес-служба Київської міської прокуратури.

Так, про підозру повідомили заступнику начальника одного із відділів Головного управління Нацполіції в Києві, який за грошову винагороду надавав стороннім особам інформацію про телефонні з’єднання абонентів мобільного зв’язку, організовував візуальне спостереження за громадянами та їх прослуховування.

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За даними слідства, підозрюваний, вступивши у змову із співробітниками, які здійснюють оперативно-технічні заходи в органах та підрозділах Національної поліції, за винагороду у розмірі 300 доларів надавав стороннім особам інформацію про телефонні з’єднання окремих абонентських номерів та їх переміщення.

Також підозрюваний організовував незаконне стеження за громадянами та їх прослуховування. Вартість послуг щодо здійснення стеження за особою та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (прослуховування) становила 500 доларів за добу. Загалом задокументовано отримання підозрюваним неправомірної вигоди на суму понад 6 тис. доларів.

Дії правоохоронця кваліфіковано за ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), 163 (розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) та 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, у тому числі серед правоохоронців, які до неї причетні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що екс-посадовця МЗС підозрюють у службовій недбалості, збитки від його дій склали понад 3 мільйони гривень.

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