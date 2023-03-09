Він також є "смотрящим" за злодійським "общаком" Росії.

Правоохоронці заочно повідомили про підозру за участь у "сходці" "вору в законі" на прізвисько "Бадрі Кутаїський".

Як повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області, поліція збирає матеріали стосовно представників криміналітету, які організували та були присутні на так званій "сходці". Зокрема, Бадрі Кутаїський за допомогою телефонного зв’язку разом з іншими "ворами в законі" брав участь у цьому злочинному зібранні, яке відбувалося в Одесі.

"Відповідні докази отримані щодо цього 58-річного уродженця РФ, якого "коронували" в Краснодарі у 25-річному віці. Згідно з матеріалами слідства, він був учасником злочинного зібрання, де разом із "ворами в законі" на прізвиська "Умка", "Лаша Сван" та іншими особами ухвалили рішення щодо призначення "смотрящого" за "общаком" в Одеській області", - йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що 7 березня цьому "вору в законі" із санкційного списку РНБО заочно повідомили підозру за ч. 1 ст. 255-2 Кримінального кодексу України. Відомо, що підозрюваний відповідає за надходження та розподіл коштів так званого російського злодійського "общаку" та є "смотрящим" за ним.

Затримання "ворів у законі" в Україні

В кінці минулого року правоохоронці затримали двох "ворів у законі" "Умку" та "Лашу Свана", які здобули свої статуси від топ-представників російського кримінального світу. Вони, перебуваючи підозрюваними у справі щодо поширення злочинного впливу, з грудня 2020 року по березень 2021 року організували в Україні та взяли участь в трьох злочинних зібраннях з представниками криміналітету.

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