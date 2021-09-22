Зловмисники, які вчинили замах на Шефіра, стріляли "на удачу", дізналися журналісти.

Замах на Сергія Шефіра – першого помічника та друга президента Володимира Зеленського, вчинили непрофесіонали.

В автомобіль з чиновником стріляли хаотично, "на удачу", одна куля пробила люк зсередини, повідомляє LB.ua, посилаючись на джерела.

За словами співрозмовника, "професіонали так не працюють". Джерело також сказало, що чиновник не загинув, оскільки відразу пригнувся.

Читайте такожЗеленський висловився про замах на Шефіра"Шефір відразу пригнувся, це його і врятувало...", – з'ясували журналісти.

Джерело вважає, що зловмисники побоялися наздоганяти обстріляну машину.

"...Швидше за все, працював непрофесіонал, і коли машина продовжила рух, наздоганяти побоялися", – наголошується у матеріалі.

Замах на помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра – головні подробиці

Замах на Шефіра скоєно 22 вересня в районі села Лісники Київської області – невідомі зловмисники обстріляли авто, в якому їхав чиновник.

У результаті обстрілу поранено водія. Чоловіка доправили до лікарні "Феофанія" з трьома вогнепальними пораненнями. Пізніше стало відомо, що його життю нічого не загрожує.

Голова парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія сказав, що після замаху Шефір перебував у шоковому стані.

У поліції вже назвали три версії злочину – у зв'язку з державною діяльністю, для тиску на вище керівництво держави та з метою дестабілізації політичної ситуації в Україні.

Сам помічник Зеленського вважає, що замах є спробою залякати владу.

Автор: Екатерина Присяжнюк